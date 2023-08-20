Тысячи москвичей вышли на старт полумарафона "Лужники"

Маршрут пролегал по живописным местам столицы

Одно из самых масштабных спортивных мероприятий: в Москве сегодня состоялся полумарафон "Лужники". Восемь тысяч любителей бега со всей столицы собрались, чтобы испытать себя на выносливость и силу духа.

Перед началом, как водится - разминка, чтобы подготовить мышцы к предстоящей нагрузке. Ну, а дальше - на старт. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию длиной более 20-ти километров, сообщает "ТВ Центр".

Маршрут традиционно пролегал по самым живописным местам - набережным Москвы-реки, мимо Храма Христа Спасителя и Кремля. Бонусом для бегунов - яркие эмоции и заряд энергии на весь день.

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