"Роскосмос": Станция "Луна-25" прекратила своё существование

Она столкнулась с Луной

По результатам предварительного анализа, станция "Луна-25" прекратила своё существование. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

В корпорации напомнили, что 19 августа в соответствии с программой полёта была предусмотрена выдача предпосадочного импульса, но связь с "Луной-25" прервалась около 15 часов по московскому времени.

Позже были проведены мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь, но они результатов не дали. Причины ЧП будет выяснять межведомственная комиссия.

Научная станция "Луна-25" стартовала 11 августа. 16 августа она вышла на окололунную орбиту. На 21 августа было запланировано прилунение станции.

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