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Собянин: Программа реновации завоевала доверие москвичей

15:04
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Впереди ещё много работы

В Москве ежегодно будут строить около четырёх миллионов квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Об этом рассказал сегодня в своём блоге Сергей Собянин.

Собянин рассказал о запуске новых промышленных площадок в Москве
Собянин сообщил об открытии четвёртой площадки Московского урбанфорума

Ранее мэр обсуждал этот вопрос на встрече с жителями столицы. Горожане интересовались, будет ли масштабный проект выполнен в полном объёме и в срок. В планах - переселить более миллиона человек, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас новые квартиры получили уже 100 тысяч москвичей. Мэр отметил, за пять лет выполнен большой объём работы. И в дальнейшем темпы будут только увеличиваться.

"Огромная нагрузка, гигантский проект, в таком масштабе в мире никто не реализовывал. Надеемся, что всё получится", - отметил мэр.

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