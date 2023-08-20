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В Калифорнии готовятся встретить мощный циклон "Хилари"

17:37
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Он может принести большие разрушения

Мощные лесные пожары захватывают всё большие территории в Канаде и США. Эвакуация объявлена в штате Вашингтон. А новый удар стихии ожидают в Калифорнии - туда из Мексики идёт первый за 80 лет ураган. Жителей предупреждают: последствия могут быть катастрофическими, сообщает "ТВ Центр".
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Сегодня аномальная жара начала отступать, постепенно утихает и ветер. Но стихия готовит новый удар на юге американского континента. На Калифорнию вот-вот обрушится тропический циклон "Хилари", первый в этих местах с 1939 года.

Сейчас циклон идёт вдоль Мексики. На юго-западе США ураганы редкость, это не восточное побережье. Но изменение климата вносит свои коррективы. Власти предупреждают о возможности катастрофических наводнений, торнадо, схода оползней и селевых потоков.

Жителям рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости. В готовность приведена национальная гвардия. На большей части штата объявлено чрезвычайное положение.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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