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Собянин: Инвесторы с начала года построили в Москве 26 детских садов

16:38
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

План перевыполнен

Инвесторы с начала года построили в Москве 26 детских садов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Всего возведено 50 социальных объектов. По школам уже побит рекорд 2022 года – построено 13 зданий. Среди самых крупных объектов - школа на 1225 учеников в Лефортове и школа на 1100 мест в Покровском-Стрешневе.

Также инвесторы приняли участие в строительстве ледового дворца "Кристалл" в Хамовниках и Академии спорта "Динамо" в районе Аэропорт, написал мэр.

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