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Собянин рассказал о благоустройстве территории у новых станций метро

14:48
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Появятся безопасные и удобные проходы к станциям

В Москве началось благоустройство вокруг строящихся станций метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии и "Пыхтино" Солнцевской линии. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

После окончания работ будет обеспечен безопасный и удобный проход к вестибюлям станций. Также предполагается улучшить пешеходную и транспортную доступность в радиусе больше двух километров рядом со станциями.

Сейчас около станции "Пыхтино" эти работы выполнены на 70%, а у "Яхромской" — на 85%, сообщил мэр.

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