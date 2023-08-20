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Армия России отразила 8 атак ВСУ в Запорожье

15:30
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Противник понёс большие потери

Российские военные отразили на запорожском направлении восемь атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Харьковской области
Армия России отразила 6 атак ВСУ на купянском направлении

Потери противника на этих направлениях - два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, польская самоходка Krab, американская система М777, британская гаубица FH-70.

В ДНР отражены шесть атак ВСУ. Там украинская армия потеряла свыше 280-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, в республике уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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