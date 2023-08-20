В Белгородской области сбиты украинские беспилотники

Пострадавших нет

Над Белгородской областью сбито три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны России. По данным военного ведомства, пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в небе над регионом система ПВО сбила 12 воздушных целей. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, написал он в Telegram.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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