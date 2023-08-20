Зеленский выпросил в Нидерландах устаревшие истребители F-16

Их передадут Киеву в 2024 году

Нидерланды поставят Украине 42 американских истребителя F-16. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале после встречи с премьер-министром страны Марком Рютте. Накануне Зеленский выпрашивал оружие в Швеции, сегодня он прибыл с этой же целью в Нидерланды.

Предполагается, что устаревшие самолёты Киев получит не ранее середины 2024 года. Именно к этому сроку Нидерланды планируют заменить F-16 на более современные F-35. К тому же, не менее 8 месяцев должно пройти, пока украинские пилоты научатся управлять американскими машинами.

В Москве не раз заявляли, что любое поставляемое Украине оружие, будет уничтожено в ходе спецоперации. Эта участь ждёт и истребители, которые Нидерланды передадут Киеву.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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