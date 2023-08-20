Пострадали пять человек

Удар ВСУ по вокзалу в Курске делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что на Смоленской площади решительно осуждают атаку украинским беспилотником железнодорожного вокзала в Курске. Захарова заявила, что украинские националисты нанесли удар по общей истории.

Последыши гитлеровских прихвостней Степана Бандеры и Романа Шухевича так же, как и их идеологические прародители, в погоне за мнимой незалежностью и самостийностью на деле разрушают свою родину.

Этой ночью в здание железнодорожного вокзала в Курске врезался беспилотник. Вокзал получил незначительные повреждения, ранены пять человек. Всего в момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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