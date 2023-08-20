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В Москве за час выпало 40% месячной нормы осадков

19:02
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности

Днём 20 августа за час в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Из-за сильного ливня частично перекрывалось движение в районе Дмитровского шоссе.
В Москве объявлено экстренное погодное предупреждение

Сейчас коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Бригады "Мосводостока" открывают водоприёмные решётки, при необходимости применяется откачивающая техника.

Утром 20 августа в Москве было объявлено экстренное предупреждение. На смену жаркой погоде в столичный регион пришли грозы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Спасатели призывали горожан быть осторожными.

А минувшей ночью в Центральной России выпало до трёх четвертей от месячной нормы осадков. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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