Киев принудят сдаться

Появилось ещё одно свидетельство того, что Запад скоро откажется от масштабной помощи Украине и предаст её. В НАТО уже советуют Владимиру Зеленскому попрощаться с бывшими территориями.

Недавнее заявление главы канцелярии генсека Североатлантического альянса Стиана Йенссена о территориальных уступках со стороны Украины может быть намёком на то, что Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры, пишет обозреватель Марьянович в статье для Advance.

"На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России", - считает известный журналист.

Он констатирует то, что Запад и так видит: через два месяца с начала так называемого контрнаступления ВСУ вскрылась горькая правда. Украинцы оказались неспособны пробить российскую линию обороны и вернуть себе утраченные территории.

Стиан Йенссен 15 августа заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступку территорий России. По его словам, дискуссия на эту тему уже ведётся. Позже Йенссен взял свои слова обратно, но на Западе уже давно ни для кого не секрет, что Киев стремительно теряет доверие и поддержку. А закончится это всё с большой долей вероятности поражением Украины.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"