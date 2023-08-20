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Собянин рассказал о полезных городских услугах на ВДНХ

19:43
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

На выставке теперь можно не только отдохнуть

На ВДНХ можно не только отдохнуть, но и провести время с пользой: оформить документы во Дворце госуслуг, пройти диспансеризацию в павильоне "Здоровая Москва", получить современное образование. Об этом на своей странице "ВКонтакте" напомнил москвичам Сергей Собянин.

Мэр назвал ВДНХ одной из главных достопримечательностей Москвы. Здесь, на площади более 325 гектаров находятся 49 объектов культурного наследия. Главная выставка страны постоянно развивается, отметил Собянин.

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