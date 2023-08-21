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Украинский дрон сбит силами РЭБ над Подмосковьем

07:58
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Беспилотник упал в Одинцовском районе

Украинский беспилотный летательный аппарат упал в Подмосковье. Дрон был уничтожен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России.

В Подмосковье сбит украинский беспилотник
В Белгородской области сбиты украинские беспилотники

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористический акт, говорится в сообщении военного ведомства. В МО уточнили, что беспилотник самолетного типа был обнаружен дежурными силами ПВО над территорией Московской области около 6 часов 50 минут 21 августа.

Дрон был подавлен средствами РЭБ, он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района. В Минобороны подчеркивают, что пострадавших в результате инцидента нет. В московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани, передает РИА Новости.

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