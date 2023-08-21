Минобороны показало кадры боевой работы российских десантников

Подразделения ВДВ успешно отражают атаки неонацистов

Информация о ходе специальной военной операции. Минобороны опубликовало кадры боевой работы наших десантников.

На западных окраинах Артёмовска штурмовые подразделения ВДВ успешно отражают атаки неонацистов. Несколько групп украинских радикалов были обнаружены в лесополосе с помощью беспилотника-разведчика. Подпустив противника поближе, российские десантники накрыли врага массированным огнём из гранатомётов.

Небо в зоне проведения СВО - под полным контролем наших лётчиков. Экипажи истребителей Су-35С патрулируют территорию, обеспечивая надёжное прикрытие нашей штурмовой авиации, которая наносит сокрушительные удары по военным объектам и технике неонацистов. Также российские пилоты эффективно уничтожают самолеты ВСУ.

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