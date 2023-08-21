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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:46
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Они проявили мужество

Несколько примеров мужества наших военных, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Расчет Ефрейтора Василия Чанги отразил атаку националистов, которые форсировали водную преграду и попытались закрепиться, чтобы выбить российских военных с занимаемых позиций. Благодаря профессионализму и грамотным действиям Василия был уничтожен танк и миномётный расчёт ВСУ. Наши бойцы заблокировали передовые отряды националистов на берегу и, нанеся им серьезный урон, вынудили сложить оружие и сдаться.

Младший сержант Пётр Бандуров, действуя в составе артиллерийского расчёта, удерживал оборону на берегу одного из водоёмов. Заметив приближающихся на быстроходных катерах украинских боевиков, Пётр, несмотря на плотный огонь украинской артиллерии, точными выстрелами уничтожил обе лодки и до 15 неонацистов.

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