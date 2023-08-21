Более двух миллионов человек посетили площадки Московского урбанфорума

Самая большая площадка - в Лужниках

Более двух миллионов человек уже посетили проходящий в столице двенадцатый Московский урбанистический форум. Кроме деловой программы, это выставки, посвященные городским мега-проектам, красочные шоу, модные показы, спортивные игры, концерты и спектакли. Нынешний форум - самый масштабный в своей истории. В этом году работают сразу четыре площадки.

Каждый новый день дарит массу впечатлений. Посетителям Московского урбанистического форума можно, не уезжая в отпуск, почувствовать себя отдохнувшим.

Семьи с детьми, молодёжь, москвичи почтенных лет - вне зависимости от интересов, рода занятий, возраста - здесь каждый находит что-то для себя! Площадки настолько популярны, что число посетителей Урбанфорума превысило 2 миллиона человек.

Программа Московского урбанистического форума настолько интересна, разнообразна и насыщена, что начать день можно в Гостином дворе на кулинарном шоу, продолжить выставкой транспорта в Манеже, а закончить концертом классической музыки в Зарядье.

Город должен быть удобным для людей и, как следствие, открытым к переменам. А значит, для улучшения качества жизни москвичей необходим поиск прорывных решений, анализ международного опыта. Так, по инициативе Сергей Собянина, стало доброй традицией проведение Международного конгресса, посвящённого развитию мегаполисов.

"Мы с каждым разом всё больше и больше понимаем значимость этого форума для развития Москвы, крупных городов. И Московский форум становится действительно реальной площадкой для выработки новой идеологии и нового стиля развития городов. Города для людей, это старый новый забытый тренд, который возрождается сегодня в городах, которые, казалось бы, никогда не будут предназначены для обычной человеческой комфортной жизни. Тем не менее, это происходит сегодня так", - отметил Собянин.

Урбанистический форум стал как ареной проектов, так и возможностью продемонстрировать достижения во всех сферах городской жизни и городского управления: будь то экономика, развитие транспортной доступности, образования, здравоохранения. Лучшие мировые эксперты, новации, - деловая программа всегда "на злобу дня".

Год 2018-й. Только закончился Чемпионат мира по футболу. На пленарной сессии Урбанфорума мэр сообщает: он стал для мегаполиса настоящим вызовом и проверкой на прочность. И Москва справилась на "отлично".

"Город - это динамический механизм, который каждый день развивается, каждый день бурлит, работает, двигается, и очень важно, чтобы эти изменения, которые происходят в городе, происходили во всех сферах нашей жизни и не снижали свою динамику. Наша задача - сделать город одним из самых лучших в мире, но мы должны иметь амбиции сделать его самым лучшим городом Земли", - заявил Собянин.

Программа "Мой район", реновация, обновление транспортной инфраструктуры, - все проекты и стартапы, которые внесли значительный вклад в развитие Москвы, если не обсуждались на полях форума, то презентовались точно. Под патронатом мэра Москвы развивались деловая и культурная программа. Открытие 10 центров проекта "Московское долголетие", запуск МЦД-3 - главные события этого года. На одной из площадок мероприятия в Манеже президент и мэр дали старт новому транспортному маршруту.

"Прежде всего, хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москивчами и всеми, кто приезжает в город. Работает в городе. Живет в ближайшем пригороде. Что говорить, это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, что там счет в конце концов пойдет на миллионы", - отметил Путин.

Ну а пока новый маршрут набирает обороты, число посетителей Урбанфорума приближается к рекордной цифре. Самый масштабный в истории - 12-й по счёту - он длится больше месяца и занимает сразу четыре городские площадки, ставшие визитной карточкой столицы.

Самая большая - в Лужниках. Там в дневные часы рассказывают о проектах, которые меняют Москву. А по вечерам проходят концерты и дискотеки.

Гостиный двор - единое интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию социальной сферы. Здесь и симулятор старости, и мультимедийный тоннель, и шоу с цифровым человеком. В Зарядье один за другим пройдут фестивали и состоится основная деловая программа Урбанфорума, включая Международный форум инноваций стран БРИКС.

Манеж прямо с порога погружает в транспортную тематику. В стилизованном депо - новые вагоны метро и МЦД, в которых можно прокатиться, а также новейшие модели автомобилей "Москвич-6" и Aurus. Творческие, познавательные, спортивные активности доступны всем посетителям Урбанфорума.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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