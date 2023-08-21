ВС России ракетным ударом уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

Россия продолжает спецоперацию

Ракетные подразделения российской армии нанесли удар по станции разгрузки Межевая, уничтожив три вагона с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Наряду с этим было ликвидировано десять единиц транспортных средств подвоза боеприпасов и существенное количество живой силы противника.

"Торнадо-С" ударили по району сосредоточения солдат и огневых средств 3-го мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новодмитровки, цитирует Астафьева РИА Новости.

Днем ранее российские военные отразили на запорожском направлении восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Украина потеряла два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля и другую технику, а в ДНР потери ВСУ в живой силе составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными.

До того в районе города Орехов Запорожской области был поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, на донецком направлении успешно отражены пять атак штурмовых групп, а в ДНР уничтожены два склада боеприпасов противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"