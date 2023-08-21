ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России ракетным ударом уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

08:21
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Россия продолжает спецоперацию

Ракетные подразделения российской армии нанесли удар по станции разгрузки Межевая, уничтожив три вагона с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
Захарова жёстко ответила Киеву за удар по вокзалу в Курске

Наряду с этим было ликвидировано десять единиц транспортных средств подвоза боеприпасов и существенное количество живой силы противника.

"Торнадо-С" ударили по району сосредоточения солдат и огневых средств 3-го мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новодмитровки, цитирует Астафьева РИА Новости.

Днем ранее российские военные отразили на запорожском направлении восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Украина потеряла два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля и другую технику, а в ДНР потери ВСУ в живой силе составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными.

До того в районе города Орехов Запорожской области был поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, на донецком направлении успешно отражены пять атак штурмовых групп, а в ДНР уничтожены два склада боеприпасов противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ВС России
ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.