Филиппо: Нидерланды могут отказаться передать F-16 Украине

США разрешили Нидерландам передать Киеву истребители

Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине. Такое мнение высказал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Как отметил политик в соцсетях, уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал F-16 президенту Украины Владимиру Зеленскому, "но на досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит его партию", в итоге нидерландские парламентарии "выберут мир и оставят F-16 себе", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американские власти дали согласие на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине. Предполагается, что эти государства направят истребители Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов управлению F-16.

Также отмечалось, что F-16 — это сложная система, для того чтобы научиться хорошо управлять ею, потребуется время, а значит, первые украинские летчики завершат обучение работе с истребителями F-16, вероятно, летом 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"