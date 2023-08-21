ВС России отбили пять атак ВСУ под Красным Лиманом

Штурмовые группы ВСУ разбиты

Подразделения российской группировки "Центр" отбили попытки атак ВСУ на краснолиманском направлении. Украинские штурмовые группы рассеяны.

Противник предпринял пять попыток вернуть утраченные позиции в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, российские передовые подразделения действовали при поддержке артиллерии. Поражены штурмовые группы 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ.

Во время боя вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника, поражен 120-мм миномет с расчетом, а в районе Кременной сбит украинский БПЛА. Уничтожены танк и боевая машина пехоты. Противник потерял более 30 боевиков, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"