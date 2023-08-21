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ВС России отбили пять атак ВСУ под Красным Лиманом

08:26
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Штурмовые группы ВСУ разбиты

Подразделения российской группировки "Центр" отбили попытки атак ВСУ на краснолиманском направлении. Украинские штурмовые группы рассеяны.

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Противник предпринял пять попыток вернуть утраченные позиции в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, российские передовые подразделения действовали при поддержке артиллерии. Поражены штурмовые группы 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ.

Во время боя вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника, поражен 120-мм миномет с расчетом, а в районе Кременной сбит украинский БПЛА.  Уничтожены танк и боевая машина пехоты. Противник потерял более 30 боевиков, передает ТАСС.

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