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Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на западе Москвы

08:43
  • понедельник
  • 21 августа 2023

В Солнцево появится школа на 1,2 тысячи учеников

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о новых социальных объектах на западе Москвы. Так, в Кунцево возводится школа на 825 мест, она готова уже на 65%.

"В ней будут лабораторно-исследовательские комплексы инженерно-физического направления и изучения естествознания, ИТ-полигон. Запланированы гимнастический и два спортивных зала, помещение для художественного и музыкального образования", - сообщил Собянин.

В районе Проспект Вернадского на территории городской больницы №31 будет действовать травматолого-ортопедический корпус. В Солнцево же появится школа на 1,2 тысячи учеников и детский сад на 350 мест. В образовательном учреждении будут инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы.

"В районе Филевский Парк за счет городского бюджета построим детсад на 300 воспитанников", – добавил Собянин.

Накануне мэр рассказал, что инвесторы с начала года построили в Москве 26 детских садов. По школам уже побит рекорд 2022 года – построено 13 зданий.

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