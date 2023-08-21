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Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

08:55
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Разрушений нет

Российские силы противовоздушной обороны сбили в Московской области второй за утро понедельник, 21 августа, украинский беспилотник. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Ведомство уточнило, что атака беспилотника самолетного типа была пресечена в 8:16 по московскому времени. БПЛА был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет.

До того в Минобороны сообщали, что в ночь на 21 августа Украина попыталась направить беспилотник на столичный регион, однако он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района. Пострадавших в результате инцидента нет. В московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Вопреки заверениям в оборонительном характере своих действий киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по российской территории, включая гражданскую инфраструктуру и населенные пункты с мирными жителями. 20 августа российская система ПВО сбила над Белгородской областью три украинских беспилотника самолетного типа. Жертв удалось избежать.

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