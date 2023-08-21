Московские аэропорты заработали в штатном режиме

Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и вылет самолетов в московских аэропортах сняты. Домодедово и Внуково с 8.30 21 августа работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось о введении с 06:26 временных ограничений на прием и вылет воздушных судов. Такое решение приняла Государственная корпорация по организации воздушного движения. Оно объяснялось необходимостью обеспечить дополнительные меры безопасности полетов после сообщений о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках, передает РИА Новости.

Минобороны России утром 21 августа сообщило об украинском дроне, сбитом средствами РЭБ в Одинцовском районе Московской области. Позже последовало сообщение о другом БПЛА, летевшем в направлении Москвы со стороны Истры. Он также был уничтожен силами ПВО.

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