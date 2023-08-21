FT: Китай призовет БРИКС стать геополитическим соперником G7

Однако против этого выступает Индия

Китай призовет коллег по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на предстоящем саммите в Йоханнесбурге превратить объединение в полноценного, геополитического соперника "Группы семи" (G7). Об этом рассказали источники The Financial Times.

Как пишет издание со ссылкой на анонимного китайского политика, "если мы расширим БРИКС, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда наш общий голос в мире станет сильнее".

Однако источники утверждают, что между Пекином и Нью-Дели есть разногласия относительно того, должен ли БРИКС быть нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов развивающихся стран или политической силой, которая должна открыто выступать против Запада.

Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор рассказала, что перспектива членства в БРИКС вызывает огромный интерес, поскольку страны Глобального Юга ищут альтернативы в многополярном мире. По словам Пандор, свою заинтересованность в присоединении официально выразили лидеры 23 стран.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что БРИКС, в отличие от НАТО, может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Политик указал на то, что "пятерка" стран БРИКС демонстрирует "убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки".

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