Киев очень ждет западные истребители

Президент Украины Владимир Зеленский принес в жертву 400 тысяч украинских военных в ходе конфликта с Россией, но результатов не получил. На это указал бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

Как заявил в соцсетях Риттер, все передаваемые Киеву истребители F-16 будут сбиты за месяц и на ход конфликта не повлияют.

Экс-разведчик подчеркнул, что "это иллюзия безопасности, навязанная вам теми же людьми, кто заставил вас пожертвовать более 400 тысяч украинских мужчин в неудавшемся гамбите НАТО для региональной значимости", сообщает ТАСС.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине в противостоянии с ВС России — "просто будет еще одна игрушка для Москвы", поскольку российские военные обладают огромным количеством современных истребителей, которые способны "расправиться" не только с американскими самолетами F-16, но и с другими "передовыми" образцами военной техники НАТО.

Американский радиоведущий Гарланд Никсон отмечал, что Украине не помогут поставки истребителей F-16 — ей уже ничто не поможет, "русские поставили Киеву шах и мат".

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