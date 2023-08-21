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Украинское командование бросает в бой необученных новобранцев

11:47
  • понедельник
  • 21 августа 2023

ВСУ несут потери

Российские войска разгромили две штурмовые группы неонацистов на Краснолиманском направлении. Как сообщили представители группировки "Центр", ликвидированы более 30 боевиков, а также танк, БМП и несколько бронеавтомобилей. Планы противника продолжают срывать наши ракетные войска. В Днепропетровской области уничтожены три вагона железнодорожного состава с боеприпасами. ВСУ несут потери на всех участках фронта.
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Ожесточенные бои на западных окраинах Артемовска. За сутки наши подразделения отбили несколько атак ВСУ. Попытки вылазок националистов неизменно отслеживают разведчики, а десантно-штурмовые группы их успешно пресекают.

Успех приносит тактика подпустить боевиков на максимально близкое расстояние, а затем уничтожить, применяя гранатометы и стрелковое оружие. Для поддержки наших подразделений в воздух круглосуточно поднимается армейская авиация. Истребители Су-35 наносят удары по позициям ВСУ, а также прикрывают действия штурмовиков, бомбардировщиков и вертолетов.

На Краснолиманском направлении разведчики из Тувы захватили опорный пункт ВСУ. Получив данные с беспилотника, штурмовой отряд под прикрытием бронетехники подошел к цели. Для маскировки в радиопереговорах бойцы использовали тувинский язык. Танки и БМП открыли шквальный огонь по укреплениям националистов. Противник был деморализован, после чего штурмовики заняли позиции украинских боевиков, уничтожив и взяв в плен практически весь личный состав оборонявшегося подразделения.

С украинской стороны на передовой сейчас царит хаос и неразбериха. Пытаясь продолжать контрнаступление, командование бросает в бой все больше необученных новобранцев, которых отлавливают по всей стране. Причем, очень часто даже не ставят конкретных задач, а оружие, если и дают, то часто непригодное к использованию.

Но то, что понимают многие рядовые бойцы, никак не могут понять их командиры и лидеры киевского режима. Накануне под массированным ракетный ударом в очередной раз оказалась Ясиноватая в ДНР. По густонаселенному микрорайону одновременно прилетело не менее десяти снарядов. Есть прямые попадания в квартиры. Один человек погиб, четверо ранены. Повреждены школа, детский сад и множество автомобилей. Чтобы не допустить ударов по населенным пунктам Донбасса, огневые точки ВСУ поражает наша дальнобойная артиллерия.

Установки "МСТА-С" бьют на расстояние до 30 километров. Расчеты применяют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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