Такер Карлсон: конфликт на Украине раздавил экономику Европы

Киев расстроен тем, что западное оборудование до сих пор не поступило в обещанном количестве

Принимая бродячего артиста с протянутой рукой, Дания, видимо, сильно увлеклась. Местная газета не стала выдумывать более изощренное название статьи по итогам визита Владимира Зеленского – просто назвала все происходящее цирком:

"Нам не говорили, кто будет приглашен до самого конца. Здесь на этом столе просто написано - президент. Этот стол распаковали за 2 минуты до пресс-конференции".

Истребители, пролетающие над ангаром, когда Зеленский вошел внутрь и премьер Дании, залезающая в самолет буквально босая – вот, пожалуй, что запомнили журналисты. Задать волнующие вопросы на пресс-конференции им не позволили. Намекая на важность основного заявления.

"Сегодня мы объявляем о передаче Украине 19 истребителей F-16. И мы надеемся, что другие последуют нашему примеру", - говорит премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Хотя еще недавно датское минобороны планировало отправить в Киев 25 истребителей. Вопрос, куда делись 5 самолетов, так и повис в воздухе. Но и обещанные 19 Киеву придется ждать три года. Первую партию отправят, дай бог, к Новому году. Видимо, вспомнив свое комедийное прошлое, Владимир Зеленский выступил с сольной миниатюрой. Шуткой остался доволен. А зрители, как видно по реакции, нет.

Понимая, что дело пахнет керосином и домой придется возвращаться ни с чем, украинский президент, опубликовал сообщение в соцсетях: якобы у Нидерландов удалось выпросить аж 42 самолета. Впрочем, там быстро эту информацию опровергли. В любом случае, пишет бывший американский разведчик Скотт Риттер, 19 из этих истребителей неисправны и требуют капитального ремонта:

"Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные пять тысяч часов. Только 24 самолета остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц".

Впрочем, поставки истребителей не смогут изменить положение ВСУ. Это прекрасно понимает и Зеленский, говорят эксперты. В Дании он накинулся с обвинениями на Запад в провале украинского контрнаступа из-за нехватки обещанной техники. Это подтверждает и издание The Economist:

"Руководство Украины особенно расстроено тем, что западное оборудование до сих пор не поступило в обещанном количестве. Киев получил всего лишь 60 танков Leopard, хотя союзники обещали "сотни". Машин для разминирования также недостаточно. Ресурсов для лобовых атак, о которых умоляет Запад, просто нет".

Немецкие эксперты кивают на Германию, которая якобы сейчас не в переговорном настроении. И ракеты Таурус, которые так выпрашивает Киев, ему не видать. Американский ведущий Такер Карлсон решил отправиться в страну, которую бомбил НАТО и даже поговорил с президентом.

"Он сказал, что война на Украине, которую ведет НАТО против России, раздавила экономику Европы. Последствия того, что, по сути, является нападением одной страны Альянса на другую, чувствуются по всей Европе. Это просто полное безумие. Эта война бьёт по всем, возможно, разве что за исключением России, если говорить в долгосрочной перспективе", - заявил Карлсон.

Это пока лишь небольшая часть интервью. Впрочем, на днях Такер Карлсон обещает выложить видео полностью.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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