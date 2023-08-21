На Корейском полуострове стартовали учения США и Южной Кореи

Они продлятся более недели

В понедельник на Корейском полуострове стартовали совместные учения США и Южной Кореи. Полторы недели военные двух стран будут отрабатывать действия на случай полномасштабной войны. Приглашены представители Великобритании, Канады и других членов НАТО.

Чуть ранее масштабные морские манёвры провел Пхеньян. Их проинспектировал Ким Чен Ын. Северокорейский лидер поднялся на борт сторожевого корабля и оттуда наблюдал за пуском стратегической крылатой ракеты.

Как сообщило государственное информагентство, она быстро и точно поразила цель. Ким распорядился, чтобы все суда военно-морского флота поддерживали постоянную боевую готовность.

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