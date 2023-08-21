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В Турции в результате ДТП с автобусом погибли 12 человек

11:53
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Машина рухнула в ущелье с большой высоты

12 человек погибли в Турции в результате автокатастрофы с пассажирским автобусом. Он следовал ночным рейсом в Стамбул. На одном из участков водитель не справился с управлением.

Машина выехала на встречную полосу, сошла с трассы и рухнула в ущелье с большой высоты. Пострадавших - около 20. Их доставили в больницу. Двое находятся в тяжёлом состоянии. На месте аварии работают экстренные службы и правоохранители.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя. Точные причины установят следователи.

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