В Турции в результате ДТП с автобусом погибли 12 человек

Машина рухнула в ущелье с большой высоты

12 человек погибли в Турции в результате автокатастрофы с пассажирским автобусом. Он следовал ночным рейсом в Стамбул. На одном из участков водитель не справился с управлением.

Машина выехала на встречную полосу, сошла с трассы и рухнула в ущелье с большой высоты. Пострадавших - около 20. Их доставили в больницу. Двое находятся в тяжёлом состоянии. На месте аварии работают экстренные службы и правоохранители.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя. Точные причины установят следователи.

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