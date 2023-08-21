Чебурашка станет символом Всемирного молодежного фестиваля

Он пройдет в Сириусе в марте

В Крыму красочным и ярким шоу завершился пятый фестиваль "Таврида.Арт". Он собрал несколько тысяч участников со всех регионов России, а также из других стран.

Кульминацией церемонии закрытия стал гала-концерт, на котором представили талисман знакового события следующего года - Всемирного молодежного фестиваля. Он пройдет в Сириусе в марте.

Символом мероприятия стал всеми любимый герой Чебурашка. Выбор не случаен. По словам организаторов, популярный персонаж отражает все основные ценности и человеческие качества: искренность, скромность и дружелюбие и объединяет людей всех возрастов.

"Впереди у нас - с 4-го ноября открывается выставка "Россия на ВДНХ", где культурную программу готовят резиденты "Тавриды", а значит мы должны с вами увидеться на выставке "Россия" в Москве, а в марте 24-го года мы просто обязаны увидеться в Сочи в Имеретинской долине и Сириусе на Всемирном фестивале молодёжи и студентов", - рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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