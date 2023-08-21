В Москве прошел фестиваль славянского искусства "Русское поле"

В этом году он посвящён традиционным ценностям и патриотизму

Крупнейшее фольклорное мероприятие страны. В столичном музее-заповеднике Коломенское прошёл ежегодный Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле".

Праздник объединил творческих людей, влюблённых в историю России, её песни и народные промыслы. В этом году он посвящён традиционным ценностям и патриотизму, а также Году педагога и наставника и Году русского языка.

Для гостей фестиваля подготовили различные тематические площадки, реконструкции и мастер-классы, театральные постановки и дегустацию блюд, приготовленных по древнерусским рецептам.

"Более 10 лет фестиваль "Русское поле" проходит у нас в Москве в парке Коломенское. И этот год у нас не исключение. Действительно, один из самых, наверное, массовых, громких и интересных фестивалей, который представляет различные аспекты славянской культуры, славянской кухни, традиций и обычаев. Москвичи и гости с удовольствием каждый раз приходят сюда в Коломенское", - отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

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