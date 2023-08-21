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Российская ПВО сбила украинскую "Акулу" в небе над Донбассом

09:35
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Дрон оснащен самой современной американской системой шифрования связи

Украинская "Акула" сбита российской ПВО в небе над Донбассом. Беспилотный летательный аппарат оснащен одной из самых современных систем шифрования связи.

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Как передает RT, система шифрования AES256 используется Агентством национальной безопасности США для защиты государственной тайны. Именно она установлена на беспилотнике "Акула", с ее помощью ВСУ корректировали работу РСЗО HIMARS.

Сообщается, что собственных мощностей для производства таких БПЛА на Украине нет. Дроны собирают на предприятиях "Укрспецсервиса" из комплектующих, которые поставляют киевскому режиму страны НАТО.

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