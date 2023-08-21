Российская ПВО сбила украинскую "Акулу" в небе над Донбассом

Дрон оснащен самой современной американской системой шифрования связи

Украинская "Акула" сбита российской ПВО в небе над Донбассом. Беспилотный летательный аппарат оснащен одной из самых современных систем шифрования связи.

Как передает RT, система шифрования AES256 используется Агентством национальной безопасности США для защиты государственной тайны. Именно она установлена на беспилотнике "Акула", с ее помощью ВСУ корректировали работу РСЗО HIMARS.

Сообщается, что собственных мощностей для производства таких БПЛА на Украине нет. Дроны собирают на предприятиях "Укрспецсервиса" из комплектующих, которые поставляют киевскому режиму страны НАТО.

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