Почти все затопленные при прорыве дамбы Каховской ГЭС дома освободились от воды

В них проводится просушка и вывоз мусора

Вода оставила 97% жилых домов, затопленных в результате прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом рассказали в понедельник, 21 августа, в коммунальных службах Херсонской области.

Там уточнили, что под водой остаются порядка 700 домов в трех населенных пунктах.

В домах, из которых ушла вода, идет обработка от инфекций, просушка и вывоз мусора, сообщает ТАСС.

В ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области. СК России возбудил уголовное дело о теракте. По данным на 7 августа жертвами трагедии стали 57 человек.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что Каховское водохранилище не просто обмелело после разрушения Каховской ГЭС — его больше не существует. Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северного Крыма.

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