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В АСЕАН обсудили поставки зерна из России через Индию и КНР

10:16
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Гумкоридоры в Черном море закрыты

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили возможность поставок российского зерна в регион через Индию и Китай. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан.

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Он прокомментировал возможности импорта российской пшеницы из Китая и Индии, отметив, что это возможно, "если хотим упростить поставки", сообщает ТАСС.

Россия вышла из зерновой сделки, предполагавшей поставки сельскохозяйственной продукции и удобрений по гуманитарным коридорам в Черном море, поскольку договоренности по экспорту российского зерна не исполнялись. Украина и Запад усиленно ищут альтернативные варианты.

Президент России Владимир Путин напомнил украинским властям, что зерно можно вывозить по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. А самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции. Однако Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию.

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