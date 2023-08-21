Склад с красками загорелся в подмосковном Богородском

Площадь возгорания – 1,5 тысячи квадратов

Площадь пожара на складе в подмосковном Богородском достигла 1,5 тысячи квадратных метров. В горящем здании хранятся лакокрасочные изделия, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.

Информация о возгорании на улице Ильича поступила на пульт дежурного в 08:45. Пожар охватил административно-складское здание. Очаг возгорания находится на втором этаже, приводит сообщение МЧС ТАСС.

Накануне пожарные боролись с огнем на складе Ozon в подмосковном Подольске. Возгорание удалось ликвидировать лишь к вечеру. В администрации Подольского округа сообщили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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