ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трех человек спасли при пожаре в многоэтажке на Дмитровском шоссе

10:40
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Пострадавших нет

В московском многоэтажном доме случился пожар.

Возгорание началось на 21-м этаже 22-этажного дома, расположенного по адресу: Дмитровское шоссе, дом 165е, корпус 1. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, в настоящее время он потушен.

Как сообщает telegram-канал Mash, в момент возгорания в квартире находились дети - пятилетний мальчик и 15-летняя девочка. Они остались без присмотра, так как мать была на работе, а отец гулял с собакой.  Старшая сестра не растерялась, схватила брата и выбежала из дома.

"В ходе тушения пожара спасены три человека, эвакуированы 15 человек", - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

По предварительным данным, пострадавших нет, передает агентство "Москва".  Обстоятельства произошедшего выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарный
Пожарный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.