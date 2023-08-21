Трех человек спасли при пожаре в многоэтажке на Дмитровском шоссе

Пострадавших нет

В московском многоэтажном доме случился пожар.

Возгорание началось на 21-м этаже 22-этажного дома, расположенного по адресу: Дмитровское шоссе, дом 165е, корпус 1. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, в настоящее время он потушен.

Как сообщает telegram-канал Mash, в момент возгорания в квартире находились дети - пятилетний мальчик и 15-летняя девочка. Они остались без присмотра, так как мать была на работе, а отец гулял с собакой. Старшая сестра не растерялась, схватила брата и выбежала из дома.

"В ходе тушения пожара спасены три человека, эвакуированы 15 человек", - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

По предварительным данным, пострадавших нет, передает агентство "Москва". Обстоятельства произошедшего выясняются.

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