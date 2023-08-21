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Цены на газ в Европе резко подскочили

10:29
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Рост составил 16%

Цены на газ  Европе резко подскочили. Стоимость голубого топлива в начале биржевых торгов 21 августа поднялась почти до 480 долларов за 1 тысячу кубометров.

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По данным лондонской биржи ICE, общий рост с начала дня составил около 16%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 478 долларов за 1 тысячу кубометров, или 42,5 евро за МВт·ч.

Причиной такого роста эксперты называют решение профсоюзов работников морских газовых платформ компании Woodside Energy на шельфе Австралии провести забастовку 2 сентября. Специалисты предупреждают, что это может поставить под угрозу 10% мирового экспорта СПГ и спровоцировать резкий рост цен, передает ТАСС.

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