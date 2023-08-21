Два человека пострадали при падении обломков беспилотника в Подмосковье

Система ПВО сбила два украинских дрона

Два человека пострадали в результате утренней атаки беспилотников. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, обломки дрона упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра. Пострадавший в результате мужчина госпитализирован, женщина от госпитализации отказалась.

При этом были выбиты окна в трех домах.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 21 августа Украина попыталась направить беспилотник на столичный регион, однако он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района. Затем стало известно, что еще один украинский БПЛА был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района.

Позднее появилась информация о том, что украинская "Акула" сбита российской ПВО в небе над Донбассом. Беспилотный летательный аппарат оснащен одной из самых современных систем шифрования связи.

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