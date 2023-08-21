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Лавров связал расширение БРИКС с построением справедливого мира

10:59
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Интерес к участию в объединении проявляют десятки стран

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) запустил процесс расширения объединения, чтобы стать одной из опор более справедливого полицентричного миропорядка. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для южноафриканского журнала Ubuntu.
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Дипломат указал, что одним из приоритетов председательства ЮАР стало укрепление взаимодействия с африканскими странами — Москва разделяет этот подход.

По словам Лаврова, в БРИКС видят ту позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока, причем объединение готово откликнуться на этот запрос.

Также министр заявил, что БРИКС имеет потенциал для нахождения точек соприкосновения по самым сложным вопросам. Странам — участницам удалось сформировать культуру диалога, основанную на принципах равенства, уважения выбора собственного пути развития и учета интересов друг друга.

Ранее источники рассказали, что Китай призовет коллег по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на предстоящем саммите в Йоханнесбурге превратить объединение в полноценного, геополитического соперника "Группы семи" (G7). Однако между Пекином и Нью-Дели есть разногласия относительно того, должен ли БРИКС быть нейтральным клубом или политической силой, которая должна открыто выступать против Запада.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в условиях многополярного мироустройства Вашингтон все еще пытается "хозяйничать" на Ближнем Востоке и в Европе, пытаясь навязать развивающимся странам "демократические ценности". Такая империалистическая политика США является катализатором "геополитической турбулентности" и нестабильности в отдельных регионах мира.

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