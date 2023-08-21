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В Анкаре усомнились в возможности встречи Путина с Эрдоганом в Турции

11:17
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Конкретики пока нет

Какой-либо конкретики о возможной встрече в августе президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока нет.

Российский лидер с большой долей вероятности не приедет в Турцию на переговоры. Что касается турецкого президента и его визита в Россию, то решение еще не принято, сообщил ТАСС источник в Анкаре.

"На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно, и он вряд ли состоится на турецкой земле", - заявили агентству в пресс-службе турецкого лидера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что встреча Путина и Эрдогана состоится до конца августа. В Кремле заявили, что дата еще обговаривается.

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