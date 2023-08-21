ВМФ России и ВМС Китая расширят масштабы учений

Москва и Пекин укрепляют сотрудничество, в том числе в обороне

Масштаб учений ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) планируется расширить в 2024 году. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал командир большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" капитан второго ранга Игорь Толбатов.

Он напомнил, что в 2022 году было осуществлено только патрулирование по заданному маршруту, а "на следующий год, сказали, будут еще более расширенные учения с привлечением также сухопутной части".

Текущее патрулирование было наиболее долгое, первый этап продолжался в течение недели, рассказал кавторанг, а также отметил, что "он был более насыщен боевыми упражнениями, совместными маневрированиями", сообщает ТАСС.

Ранее корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана пополнили запасы воды и топлива от судов обеспечения, а также отработали передачу грузов на ходу. При этом российский противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" взаимодействовал с китайским кораблем комплексного снабжения "Тайху".

Военные учения с Китаем планирует и Белоруссия. Белорусский лидер Александр Лукашенко принял в Минске министра обороны Китая Ли Шанфу. Политики обсудили военное сотрудничество, причем Лукашенко подчеркнул, что оно не направлено против третьих стран.

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