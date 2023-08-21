В Калужской области отражена атака БПЛА

Обошлось без жертв

Атака украинского беспилотника была отражена утром в понедельник, 21 августа, на территории Кировского района Калужской области. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша.

Как написал политик в своем Telegram-канале, попытка атаки дрона была пресечена, несмотря на сложные метеорологические условия.

При этом удалось избежать пострадавших и разрушений.

В ночь на 21 августа Украина в очередной раз попыталась атаковать с помощью беспилотников столичный регион. Однако один дрон потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района, а второй своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, обломки дрона упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра. Пострадали два человека, одного из них доставили в больницу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"