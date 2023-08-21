ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Калужской области отражена атака БПЛА

11:43
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Обошлось без жертв

Атака украинского беспилотника была отражена утром в понедельник, 21 августа, на территории Кировского района Калужской области. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша.

Как написал политик в своем Telegram-канале, попытка атаки дрона была пресечена, несмотря на сложные метеорологические условия.

При этом удалось избежать пострадавших и разрушений.

В ночь на 21 августа Украина в очередной раз попыталась атаковать с помощью беспилотников столичный регион. Однако один дрон потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района, а второй своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, обломки дрона упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра. Пострадали два человека, одного из них доставили в больницу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащий стреляет из ПЗРК "Игла"
Военнослужащий стреляет из ПЗРК "Игла"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.