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Губернатор объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону

11:46
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Это был переход самолета на сверхзвук

Громкие звуки, которые услышали жители Ростова-на-Дону 21 августа, были вызваны переходом военного самолета в сверхзвуковой режим

Об этом предупредил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он призвал ростовчан сохранять спокойствие.

"Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие", - написал глава региона в своем telegram-канале.

Ранее в Западном районе и центре Ростова-на-Дону были слышны громкие звуки, похожие на взрывы. Местные жители рассказали о треснувших и дрожащих стеклах на окнах.

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