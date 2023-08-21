Россия начала основной этап строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Стартовала подготовка к выемке грунта из котлована

Российский "Росатом" с венгерскими партнерами начали основной этап работ по строительству АЭС "Пакш-2".

В госкорпорации уточнили, что генеральный подрядчик проекта АЭС "Пакш-2" АО "Атомстройэкспорт" приступил к работам основного этапа сооружения двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+.

Венгерской компанией "Duna Aszfalt Kft." начата подготовка к выемке грунта из котлована под будущим шестым блоком, компания Bauer Magyarország Kft. приступила к мобилизации работ по укреплению грунта и продолжила работы по сооружению противофильтрационной защиты площадки строительства, сообщается на официальном сайте "Росатома".

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто побывал в России. Он заявил, что новые энергоблоки АЭС "Пакш" должны быть построены как можно скорее — в этом залог энергетической безопасности Венгрии, которая без сотрудничества с Россией попросту невозможна.

В августе 2022 года венгерское управление по ядерной энергетике выдало разрешение на возведение пятого и шестого блоков атомной электростанции "Пакш-2". Выданная ведомством лицензия действительна в течение десяти лет с даты оформления.

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