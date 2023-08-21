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Площадь пожара на складе с краской в Подмосковье выросла вдвое

11:37
  • понедельник
  • 21 августа 2023

К тушению привлечены вертолеты

Резко возросла площадь пожара на складе в подмосковном Богородском городском округе. Пламя охватило три тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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В борьбе с огнем задействована авиация: пожар тушат вертолет Ка-32 МЧС России и Ка-32 Московского авиационного центра. Всего в ликвидации возгорания, по данным РИА Новости, задействованы 38 единиц техники и более 130 человек личного состава.

Информация о пожаре на складе на улице Ильича в Богородском поступила на пульт дежурного утром 21 августа. Первоначально сообщалось о возгорании на площади в полторы тысячи квадратных метров. Эпицентр находился на втором этаже, где хранились лакокрасочные изделия.

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