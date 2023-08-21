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Голикова пообещала обеспечить все школы горячим питанием с 1 сентября

12:00
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Качество питания значительно улучшилось

Качество горячего питания в российских школах значительно улучшилось. Об этом свидетельствуют и сами школьники: если раньше почти половина поставляемых в учебные заведения продуктов оставались невостребованными, то сейчас эта цифра сократилась до 6% от общего объема, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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По словам Голиковой, с началом нового учебного года горячим питанием будут обеспечены 100% учащихся начальных классов государственных и муниципальных школ. Это почти 7,7 миллиона российских ребят, сказала Голикова во время оперативного совещания премьер-министра с вице-премьерами.

Голикова подчеркнула, что за последние три года число школ, в которых выявлены нарушения качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов, сократилось в семь раз. Количество нарушений принципов здорового питания уменьшилось втрое, приводит заявление Голиковой РИА Новости.

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