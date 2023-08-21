Житель Воронежской области попал в больницу с сибирской язвой

Он находится в состоянии средней степени тяжести

Врачи оценивают как среднетяжелое состояние жителя Воронежской области, заразившегося сибирской язвой. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал представитель департамента здравоохранения региона.

Пациент проходит лечение в инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) №8. В регионе есть все необходимые лекарства и достаточное количество инфекционных коек, сообщает РИА Новости.

Ранее Россельхознадзор отмечал, что сибирская язва возникает из- за того, что владельцы не показывают ветеринарам свой скот. Глава ведомства Сергей Данкверт подчеркивал, что не допускает возможности распространения в России такой болезни животных и людей, как сибирская язва, поскольку это "болезнь известная, распространиться быстро не может, потому что купируем быстро".

При этом в июле в Туве выявили четыре случая сибирской язвы. Первым заболевшим стал 24-летний молодой человек, который контактировал с мясом забитой лошади. Через несколько дней подтвердился пятый случай заболевания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"