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Мишустин обсудил новые меры стимулирования сельскохозяйственной отрасли

14:46
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Этот вопрос обсуждался на заседании кабмина

Правительство окажет дополнительную поддержку российским аграриям. Новые меры стимулирования сельскохозяйственной отрасли обсудили на заседании кабинета министров.

Так, теперь фермерам будет легче взять технику в льготный лизинг. Это позволит ускорить техническую модернизацию и нарастить объемы выпускаемой продукции.

Также на совещании утвердили дорожную карту газификации Камчатского края. В ближайшие 3 года на возведение соответствующей инфраструктуры в регионе выделят 12 миллиардов рублей. Ещё одной важной темой в преддверии начала учебного года стала организация бесплатного горячего питания для школьников младших классов.

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