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В Москве открылся образовательный форум Президентской академии

14:54
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Для учащихся отечественных вузов организованы мастер-классы и карьерные квесты

Познакомиться с представителями крупнейших компаний и построить карьеру мечты. В Москве сегодня открылся образовательный форум Президентской академии в рамках Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал".

Это один из ведущих проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Для учащихся отечественных вузов, прошедших конкурсный отбор, организованы мастер-классы и карьерные квесты.

Главные темы – "Продюсирование", "Государственное и муниципальное управление". Студенты смогут обменяться идеями и опытом, обсудят актуальные вопросы и перспективы, а также получат возможность стать частью уникального профессионального сообщества.

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Образовательный форум Президентской академии
Образовательный форум Президентской академии
Образовательный форум Президентской академии
Образовательный форум Президентской академии
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