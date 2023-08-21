США согласовали такую передачу

Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей передаст Дания, только на своей территории. Об этом в понедельник, 21 августа, заявил датский министр обороны Якоб Эллеман-Енсен.

Как пояснил политик, "мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины", причем это касается и танков, и истребителей, и других вооружений и военной техники.

Глава датской Консервативной партии Сёрен Папе Поульсен, в свою очередь, отметил, что "идея состоит в том, чтобы не использовать самолеты для нападения на Россию", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что американские власти согласовали Дании и Нидерландам возможную передачу Киеву американских истребителей F-16. Пока неясно, в какие сроки могут быть осуществлены поставки боевых самолетов.

При этом бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что "это иллюзия безопасности, навязанная вам теми же людьми, кто заставил вас пожертвовать более 400 тысяч украинских мужчин в неудавшемся гамбите НАТО для региональной значимости". По его мнению, все передаваемые Киеву истребители F-16 будут сбиты за месяц и на ход конфликта не повлияют.

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